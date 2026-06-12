Приставы оформили клумбы у детсада в Великих Луках в рамках акции «Цветы России»

Сотрудники отделения судебных приставов города Великие Луки приняли участие во всероссийской акции #Россиейгоржусь «Цветы России», сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

В рамках акции сотрудники высадили цветы и оформили клумбы на территории Детского сада комбинированного вида №27, корпус 2, расположенного по адресу: улица Розы Люксембург, 13.



«Участие в подобных мероприятиях способствует благоустройству городских территорий, созданию комфортной и эстетичной среды для детей, а также укреплению традиций бережного отношения к родному краю. Высаженные цветы станут ярким украшением территории детского сада и будут радовать воспитанников, родителей и сотрудников учреждения на протяжении всего летнего сезона», - отметили в УФССП.