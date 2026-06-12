«Бить в одну точку»: Иван Белугин о том, как Локня перестала плыть по течению

В 2025 году Локнянский муниципальный округ занял первое место по эффективности в Псковской области и по сей день старается держать планку. Глава муниципалитета Иван Белугин в эфире радио «ПЛН FM» рассказал о том, как команда научилась работать на результат, почему в поселке теперь не гаснут фонари по ночам и когда жители увидят обновленную библиотеку.

— Иван Дмитриевич, год назад вы очень емко говорили про отчет главы. Тогда вы руководили муниципалитетом 1,5 года, теперь — уже два с половиной. В положенный срок, в апреле-мае, вы представляете отчет. Это формальность? Или возможность провести аналитику, соизмерить планы и подвести главные итоги 2025 года?

— В конце апреля отчет перед депутатами на сессии Собрания прозвучал и был принят к сведению единогласно. Губернатор в этой студии озвучил, что Локнянский муниципальный округ стал лучшим по показателям эффективности в 2025 году. Поэтому однозначно можно сказать, что отчет был не просто какой-то формальностью, а статистикой за 2,5 года. Так получилось, что в тот день был экватор моего срока, и я представил депутатам аналитику за два года. Говорил в своей речи о том, что все возможности, которые перед нами открываются, мы хватаем, берем в работу и движемся вперед. Итогом этого становится оценка нашей работы в последующие периоды.

Некоторые коллеги-главы обижаются, мол, я за все подряд хватаюсь. Но возможности у всех равные. Просто здесь включается команда: администрация округа, руководители учреждений — не только муниципальных, но и региональных, федеральных. Мы вместе «затаскиваем» проекты и финансирование по всем возможным направлениям. Это главный итог того, что мы справляемся с теми задачами, которые перед нами стоят. Дальше это выливается в более высокое доверие правительства Псковской области. Наш «потолок» в плане реализации еще не преодолен. Показатели эффективности по вовлеченности людей в ТОСы, по комфортной городской среде, по голосованию, по нацпроектам - за этими цифрами стоит огромная работа коллектива. Это ценно. Можно ведь плыть по течению, но это не наш подход. В сложные моменты надо концентрироваться всем, вне зависимости от должностных обязанностей, и бить в одну точку. Тогда что-то получится.

Думаю, с учетом реформы местного самоуправления, у нас стало чуть больше бюджетных возможностей. Мы можем поставить софинансирование побольше, где-то самостоятельно закрыть вопрос и дать гарантию правительству области, что муниципалитет возьмет на себя обязательства и не сорвет их. Отсюда - чуть больше доверия к нам. У сотрудников загораются глаза, они видят, что это не просто процесс ради процесса, а результат виден на земле. Результат виден и жителям: в благоустройстве, в том, что есть контакт с населением и их слышат. Не без проблем, конечно, но именно в коммуникации, я думаю, весь секрет успеха.

— Вы представляли отчет именно перед депутатами. Сейчас, после реформы, нижний уровень представительских полномочий ушел, и статус депутата Собрания возрос. Как складываются ваши взаимоотношения?

— У нас абсолютно конструктивное взаимодействие со всеми фракциями, вне зависимости от партийной принадлежности, пусть и основной костяк Собрания — фракция «Единой России». Председатель Алексей Блинов, он же секретарь местного отделения партии, мы с ним всегда стараемся участвовать во всех проектах и мероприятиях вдвоем. Я всегда его приглашаю.

Депутаты в курсе событий вне рамок сессий. У нас в конце каждой сессии есть «пятиминутка»: я выступаю и говорю - уважаемые депутаты, вот здесь и здесь происходит то-то, донесите, пожалуйста, до людей. Главное, чтобы они слышали.

Острые вопросы также есть. Буквально недавно разговаривал с депутатом от коммунистов, поздравлял с юбилеем, а она мне сразу про дороги. Перед Троицей мы все прогрейдировали до кладбища, но за два дня опять пошли проливные дожди, и дороги размыло. Старыми кладбищами пользуются непостоянно, постоянного транспортного потока там нет, и дороги приходят в негодность. Перед праздником мы их приводим в порядок, возим песок. Депутат передала мне жалобы, я объяснил, в чем проблема. Постараемся в следующий раз подойти внимательнее. Сейчас будем активно убирать мусорные свалки после Троицы. Аукцион состоялся, подрядчик определен с 1 июня. Мы специально перед этим событием отторговались по несанкционированным свалкам, в середине июня приступим к уборке, понимая, что люди пока еще ездят. Это пример. Мой телефон доступен любому депутату.

— На календаре июнь 2026 года. Многие проекты сезона в разгаре. Если говорить про образование - у вас одни из самых капиталоемких объектов в регионе. Расскажите, как справляетесь?

— Сейчас наш центральный флагман - школа в стадии капитального ремонта. Из федерального бюджета выделено 107 миллионов рублей. Это самая большая сумма среди всех муниципальных образований в этом году. Звучит громко, но с учетом нынешних ценников получится сделать не все. Проект должен быть завершен к 10 декабря. Ресурсоемкий, работы много: вся инженерка, электрика, косметика по классам, полы, освещение и крыша. Сейчас подрядчик занимается именно крышей: все сняли, заливают стяжку. Слава Богу, соблюдают график: сначала крыша, потом внутрянка. Это правильно, потому что осадки периодически идут. На днях закрывали спортзал. Думаю, в течение июня крышу закончат и приступят к внутренним работам: полы, штукатурка, отопление по всему зданию. Мы всей командой ходим с «линейкой»: заместители по строительству и ЖКХ, главный архитектор, зам по экономике, которая контролирует закупки. Мы помогаем школе как заказчику, не бросаем все это на директора или управление образования. Все в процессы вовлечены, бьем в одну точку. Важно, чтобы в январе дети заехали и начали учиться.

Детей мы немного расселили по Локне: Центр дополнительного образования, Детская школа искусств, управление образования. Сейчас классы в разрозненном режиме, есть неудобства. Спасибо учителям, педколлективу, родителям, что пошли навстречу. Когда был большой переезд, помогали всем миром. Администрация в одиночку бы не справилась: вывозили мебель, технику, помогали и руками, и транспортом. В школе почти 500 учеников, и каждого, кто здесь живет, так или иначе затрагивает этот ремонт. В декабре-январе будем все завозить обратно. Но у нас будет и новая мебель. Министерство образования активно занимается закупкой нового оборудования и мебели, мы с Александром Сорокиным (министром образования Псковской области - ред.) на постоянной связи.

Мы стараемся искать компромиссы с подрядчиком, чтобы количество людей на объекте соответствовало. Лето быстро пролетит, нельзя, чтобы один человек ковырялся со стенкой или каким-то проводом. Мы с этим объектом засыпаем и просыпаемся.

— Еще бы, 107 миллионов рублей. Но это не единственный крупный проект сезона. Есть же и стадион?

— Да, стадион «Колос». Благодаря губернатору мы попали в госпрограмму «Физическая культура и спорт» Минспорта России. У нас лежал готовый проект, пару лет назад пытались попасть в программу комплексного развития сельских территорий, но не вышло. Однако нас не бросили, и в этом году выделили 20 миллионов рублей на ремонт стадиона. Михаил Юрьевич (губернатор - ред.) был на этом стадионе чуть больше года назад, когда зажигали Вечный огонь. Он видел, что мы пытаемся решить проблему сами.

В прошлом году по инициативному проекту обновили трибуны, сделали косметику, видеонаблюдение - тогда сложились регион, бизнес и муниципалитет. Четыре источника объединились, и мы начали. Те работы мы исключили из нынешней сметы. Были сложности с конкурсными процедурами по 44-ФЗ, несколько раз выкладывались. Срок сдачи — конец сентября. Сейчас начнутся земляные работы: резиновая дорожка на бетонном основании, мачты освещения по углам, новая волейбольная площадка и ограждение по требованиям безопасности.

Обращаюсь ко всем, кто пользуется стадионом: отнеситесь с пониманием к неудобствам. Это главный стадион округа. Наша футбольная команда «Стрела» по объективным причинам в этом году не примет участие в чемпионате области - просто нет площадки для игры. Зато в следующем году на обновленном стадионе, дай Бог, команда соберется и выиграет все кубки.

— Есть и объект, который пока не дождался капремонта, но проблему вы не скрываете. Это библиотека. Крыша течет, какие перспективы?

— Сейчас попробуем решить проблему самостоятельно за счет муниципального бюджета. Эта проблема вылезла еще в 2023 году. Тогда Михаил Юрьевич (Ведерников – ред.) помог, правительство выделило около 200 тысяч рублей на противоаварийные работы. Но их ресурс исчерпан, и крыша продолжает протекать. Крыша плоская. Раньше это было модно, а сейчас они не очень надежные. Надо разбираться в причинах. У нас есть смета на 2 миллиона рублей. Сейчас специалисты еще раз полезут, посмотрят, насколько она соответствует действительности. За лето хотим помочь библиотеке. Она у нас пока отдельное юридическое лицо и может участвовать в федеральных проектах, но подавать заявку на «Модельную библиотеку» с текущей крышей, мягко говоря, нехорошо. Перевести библиотеку невозможно, так что будем работать.

— Мы начали разговор про бюджет - это как минимум повод проанализировать, что уже сделано, а что еще необходимо. Я понимаю, главы, когда сидят на этом стуле, становятся людьми суеверными и не очень любят делиться планами. Я не призываю рассказывать все, но хотя бы направления, на которые вы смотрите отдельным глазом.

— Суеверия обычно снимаются трехлетним бюджетом. Можно просто посмотреть, что там, впереди. Бюджет у нас на три года вперед сверстан, и планы, в принципе, уже понятны и доведены. Вот, например, Башовская школа - она у нас на очереди на 2027 год. Люди не верят. Разговариваю с директором, она сомневается: «Наверное, это не случится». А я говорю: «Цифра-то уже в бюджете лежит». Да, она пока небольшая, но есть - в первую очередь, фасад. Сейчас, с учетом опыта ремонта Локнянской школы, займемся сметами до осени. И постараемся отторговаться пораньше, чтобы в следующем году подрядчик уже приступил к работам. Моя задача - не слезать с правительства Псковской области: буду со своими письмами, заявками постоянно напоминать о себе.

Еще одно направление - освещение. Тут надо поработать по всему муниципалитету. В прошлом году мы в окружном центре, в Локне, полностью ушли от графиков. Теперь освещение горит всю ночь. Люди поначалу следили, непривычно было видеть свет по ночам. Но мне кажется, так поселок смотрится живее. И это вопрос безопасности. При этом мы не могли себе позволить сразу заменить все старые фонари на энергосберегающие, но лампочки поменяли - около трехсот штук по всему округу в прошлом году. Посмотрели по счетам: экономия есть, как минимум, «в ноль». С учетом того, что раньше был график отключения, а теперь его нет. Где-то, правда, чуть побольше стало нагорать - посмотрим, будем корректировать, чтобы до конца года лимитов на освещение хватило.

По дорогам надо поработать посерьезнее. Нужно побольше бы финансирования на асфальтирование. Еще в планах на следующий год - финансирование строительства новых ФАПов в некоторых населенных пунктах. Мы сейчас там земельные участки готовим. На отопительный сезон мы получили восемь миллионов в этом году. Сейчас уже отторговали теплотрассы. Подрядчик определен, не будем менять.

Беседовала Любовь Кузнецова