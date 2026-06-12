 
Общество

На горе Соколиха состоялось торжественное принятие присяги приставами

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В преддверии Дня России у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколиха прошла торжественная церемония принятия присяги молодыми сотрудниками УФССП России по Псковской области. В этот день отличившиеся сотрудники были также отмечены ведомственными наградами за высокий профессионализм и добросовестное исполнение служебных обязанностей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

Принятие присяги является важным и ответственным этапом в профессиональной деятельности судебного пристава, символизирующим верность служебному долгу, готовность добросовестно исполнять возложенные обязанности и защищать права и законные интересы граждан, рассказали в ведомстве. 

В торжественной обстановке, перед государственным флагом Российской Федерации, новые сотрудники поклялись честно и добросовестно исполнять служебные обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, а также беречь и приумножать лучшие традиции службы.

 

С этим знаменательным событием судебных приставов поздравил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников. В адрес сотрудников прозвучали слова напутствия, пожелания профессиональных успехов, стойкости, ответственности и верности выбранному пути.

Обращаясь к присутствующим, главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников отметил, что принятие присяги — это не только торжественный ритуал, но и важный шаг в становлении каждого сотрудника как представителя государственной службы.

«Символично, что присяга принимается в преддверии Дня России — праздника, который объединяет всех граждан нашей страны, напоминает о её великой истории, достижениях и ответственности каждого за её будущее. Служба судебных приставов выполняет важнейшие государственные задачи по защите прав и законных интересов граждан, обеспечению исполнения судебных решений и укреплению законности. Мы гордимся тем, что в наши ряды приходят молодые, целеустремлённые сотрудники, готовые добросовестно служить Отечеству и обществу», — подчеркнул главный судебный пристав Псковской области.

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