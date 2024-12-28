Общество

Умер последний участник Великой Отечественной войны Новоржевского муниципального округа

На 101-м году жизни ушёл из жизни последний участник Великой Отечественной войны Новоржевского муниципального округа, фронтовик Анатолий Васильевич Кудрявцев сегодня, 29 декабря.



Фото: страница Любови Трифоновой ВКонтакте

Анатолий Васильевич родился 25 сентября 1924-го года в деревне Еремеево Ладинского сельского Совета Новоржевского района. Получил образование в семилетней Ладинской школе, затем продолжил обучение в техникуме Ленинграда, в школе фабрично-заводского обучения при Балтийском судостроительном заводе.

Когда началась война, выпускников школы отправили в Северодвинск на строительство подводных лодок. В августе 1942-го года Анатолия Васильевича призвали в армию и направили в Борисовское военно-инженерное училище. Потом на фронт в Карелию.

Вскоре Анатолий Васильевич был сильно контужен, но после госпиталя вернулся на фронт и воевал в артиллерийском полку. После войны Анатолий Васильевич прослужил в армии ещё два года и в 1947-м году демобилизовался.

Вернувшись в родной район, трудился на разных должностях: помощником секретаря при райкоме партии, председателем колхоза «Активист», заместителем директора колхоза «Заборье».

«Светлая память об Анатолии Васильевиче Кудрявцеве будет жить в сердцах земляков. Глубоко скорбим и выражаем соболезнование родным и близким ветерана!», - выразили скорбь его близкие.