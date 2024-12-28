Александр Котов: Желаю каждому в Новом году наполнять свой разум созидательными мыслями

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от от имени депутатов Собрания и от себя лично поздравил жителей Псковской области с Новым годом и Рождеством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Фото: Псковской областное Собрание депутатов
Он добавил, что Новый год — это семейный праздник, и пожелал всем обладать душевным теплом и заботой близких, даже если их разделяют расстояния.
«Желаю наполнять свой разум созидательными мыслями, а сердце – добрыми чувствами!» — сказал он.
Александр Котов завершил свое обращение с надеждой на светлое будущее: «Пусть 2025 год принесёт мир и согласие, пусть в каждой семье царит счастье и любовь, пусть процветает наше Отечество! С Новым Годом!»