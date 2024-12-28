Общество

Александр Котов: Желаю каждому в Новом году наполнять свой разум созидательными мыслями

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от от имени депутатов Собрания и от себя лично поздравил жителей Псковской области с Новым годом и Рождеством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: Псковской областное Собрание депутатов

«Наступление Нового Года – всегда долгожданное событие, которое мы неизменно встречаем с благодарностью за полученный опыт, надеждами на будущее, стремлением к добру. На исходе уходящего года у нас есть поводы и для радости, и для грусти. Не всегда пройденный путь оказывается простым, но с какими бы трудностями ни пришлось столкнуться на дороге жизни, нет сомнений, что всё сделанное – важные и необходимые шаги к достижению поставленных целе», - отметил Александр Котов.

Он добавил, что Новый год — это семейный праздник, и пожелал всем обладать душевным теплом и заботой близких, даже если их разделяют расстояния.

«Желаю наполнять свой разум созидательными мыслями, а сердце – добрыми чувствами!» — сказал он.

Александр Котов завершил свое обращение с надеждой на светлое будущее: «Пусть 2025 год принесёт мир и согласие, пусть в каждой семье царит счастье и любовь, пусть процветает наше Отечество! С Новым Годом!»