Общество

Профилактическая акция Росгвардии «Безопасный новый год» проходит в Псковской области

В Псковской области, с целью профилактики имущественных преступлений, а также правонарушений в сфере оборота оружия в период новогодних праздников, сотрудники регионального Управления Росгвардии проводят акцию «Безопасный Новый год». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ходе акции сотрудники вневедомственной охраны встречаются с местными жителями и рассказывают о том, каким образом максимально обезопасить дачи, жилые дома и квартиры от противоправных действий злоумышленников.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы в ходе проверок владельцев оружия напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного хранения и обращения с оружием в период зимней охоты.