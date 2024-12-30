Общество

В Псковской области за неделю выявили свыше трех тысяч случаев ОРВИ

С 23 по 29 декабря в Псковской области выявлено 3 089 случаев ОРВИ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 52,8%. В городе Пскове зарегистрировано 1387 случаев ОРВИ, или 44,9% от общего количества по региону. В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Завершена кампания по иммунизации против гриппа. Всего в Псковской области привились 275 642 человека, что составило 47,43% охвата населения.