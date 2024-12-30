Общество

Завершился полный переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям

Процесс перехода на оказание медицинское помощи на основе разработанных профессиональным сообществом клинических рекомендаций завершился в среду. Он был инициирован в 2018 году внесением статьи в закон «Об основах охраны здоровья граждан».

Статья о клинических рекомендациях появилась в законе «Об основах охраны здоровья граждан» в 2018 году. В соответствии с ней медицинская помощь гражданам (кроме случаев клинической апробации) с 2024 года должна быть организована в соответствии с клиническими рекомендациями. Согласно поправкам, принятым в закон в декабре 2023 года, переходный период для медицинских организаций по оказанию медицинской помощи на основе клинических рекомендаций был продлен до 1 января 2025 года, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, для утверждения перечня клинических рекомендаций до конца года на официальном сайте ведомства должны быть размещены 560 клинических рекомендаций. При этом он отметил, что Минздрав России поддерживает наличие у врачей возможности при необходимости отклоняться от клинических рекомендаций, для этого в порядок их применения были добавлены консилиумы и добавил, что обязательными к выполнению являются рекомендации, выступающие в качества критериев качества, но остается возможность для выбора методов в конкретных клинических ситуациях.