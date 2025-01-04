Общество

Занятия по домоведению проходят для девушек в Пскове

В преддверии Рождества прошло занятие по приготовлению постных кексов и киселя для девушек в Пскове сегодня, 5 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в социально-культурном центре «Троицкий».



Фото здесь и далее: сообщество социально-культурного центра «Троицкий» ВКонтакте

В рамках занятий «Домоведение» девушки из Центра помощи детям в городе Пскове под руководством старшего наставника Наталии Николаевой приготовили апельсиновые и шоколадные постные кексы и клюквенный кисель.

«Кое-что успели запечатлеть, жаль не возможно передать ароматы!», - рассказали участники занятия.