Общество

Строительство 37 фельдшерско-акушерских пунктов обещает региональный комитет по здравоохранению

О направлениях работы регионального комитета по здравоохранению в 2025 году рассказала председатель комитета Марина Гаращенко.

Направления, по которым будет осуществляться реализация новых национальных проектов на территории Псковской области:

«Здоровье для каждого»

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

«Борьба с сахарным диабетом»

«Медицинские кадры»

«Национальная цифровая платформа «Здоровье»

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация

«Модернизация первичного звена здравоохранения»

«Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания

«Совершенствование экстренной медицинской помощи»

«Охрана материнства и детства» (нацпроект «Семья»).

В рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2025 году предусмотрено возведение 37 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебных амбулаторий.