Строительство 37 фельдшерско-акушерских пунктов обещает региональный комитет по здравоохранению

О направлениях работы регионального комитета по здравоохранению в 2025 году рассказала председатель комитета Марина Гаращенко.
Направления, по которым будет осуществляться реализация новых национальных проектов на территории Псковской области:
- «Здоровье для каждого»
- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
- «Борьба с онкологическими заболеваниями»
- «Борьба с сахарным диабетом»
- «Медицинские кадры»
- «Национальная цифровая платформа «Здоровье»
- Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация
- «Модернизация первичного звена здравоохранения»
- «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания
- «Совершенствование экстренной медицинской помощи»
- «Охрана материнства и детства» (нацпроект «Семья»).
В рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2025 году предусмотрено возведение 37 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебных амбулаторий.