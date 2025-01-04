Общество

Старейшую котельную на улице Инженерной заменят в 2025 году

Подписан контракт инфраструктурный проект на замену одного из трёх котлов мощностью 100 гКалл на котельной №9 на улице Инженерной. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своих соцсетях.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Увеличение пропускной способности и модернизация этих объектов (ред.: реконструкция теплотрассы на улицах Рокоссовского, Генерала Маргелова и котельной на улице Инженерной) позволит обеспечить бесперебойное и надёжное теплоснабжение псковичей», - сказал глава города.

Так же глава города подвел итоги в сфере развития ЖКХ в 2024 году. Жильём было обеспечено свыше 60-ти семей. Приобретено 69 квартир для детей-сирот, ещё 10 квартир предоставлено другим льготникам. Снесено 25 аварийных жилых домов, которые были расселены в 2023 году.