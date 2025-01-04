РЖД ввело функцию просмотра пассажиров с животными на соседних местах

Теперь при покупке билетов на сайте РЖД пассажиры смогут заранее узнать информацию о проезде животных на соседних местах. Об этом кампания сообщила в официальном Telegram-канале.
Эти места отмечены на схеме вагона темно-серым цветом. Нажимая на конкретное место, пользователь сможет получить данные о том, какое животное будет путешествовать рядом, а также узнать его маршрут.
Эта функция поможет пассажирам выбрать наиболее удобное место, чтобы избежать стресса у домашних питомцев и обеспечить безопасность и спокойствие аллергиков.