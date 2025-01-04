Общество

Россиянам рассказали, что планируют изготовить из главной новогодней елки

Сувениры, скворечники и хоккейные клюшки планируется изготовить из главной новогодней елки России, после того как она будет демонтирована с Соборной площади в Кремле, рассказали в пресс-службе управления делами президента РФ.

Главную елку страны спилили 9 декабря вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области и привезли в Кремль в полночь 12 декабря. Она простоит на Соборной площади до 19 января, а затем традиционно будет отправлена на переработку, где получит вторую жизнь в виде памятных сувениров.

«Ствол и ветки дерева после сушки и специальной обработки отправляются в мастерскую, где кремлевская новогодняя ель обретает вторую жизнь в виде памятных сувениров, таких как: памятные часы, у которых спилы дерева служат циферблатом, скворечники и кормушки для подкормки птиц в холодное время, а также хоккейные клюшки. Ветки и хвоя, оставшиеся от новогодней елки, традиционно передаются в зоопарки для подкормки животных и организации настилов», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках акции «Детки Кремлевской елки» тысячи пророщенных семян будут высажены в виде памятных аллей по всей стране, пишет РИА Новости.

«Семена "Деток Кремлевской елки" после упаковки в специальные конверты и экокубы становятся частью экоуроков и мастер-классов в детских садах и школах по всей стране. Таким образом, благодаря этой инициативе каждый маленький участник проекта получает шанс вырастить свою собственную "волшебную" Кремлёвскую елку, которая, как и ее прародительница, помогает исполнять желания детей», - добавили в пресс-службе.