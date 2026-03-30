«Газпром межрегионгаз» проведет всероссийский конкурс СМИ «ПРО газ»

В этом году состоится всероссийский конкурс «ПРО газ» на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации. Организатором конкурса выступит «Газпром межрегионгаз», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании. 

Изображение: «Газпром межрегионгаз»

Проект нацелен на поддержку лучших практик в освещении тем, связанных с газификацией регионов, а также повышение осведомленности населения о программах развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации, реализуемых ПАО «Газпром».

В этом году к шести номинациям конкурса будет добавлена еще одна – «Лучшее фото». С предложением о расширении конкурсных категорий в оргкомитет обратились журналисты и блогеры. Победители будут определены в семи номинациях:

  • лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;
  • лучшая публикация в печатном издании;
  • лучшая публикация в информационном агентстве;
  • лучшая публикация в интернет-издании;
  • лучшая публикация в социальных сетях и блогах;
  • лучший материал на радио;
  • лучшее фото.

В 2025 году на конкурс журналистских работ «Газпром межрегионгаз» поступило более 200 заявок. Победителями стали журналисты и блогеры из Калужской, Архангельской, Новосибирской и Тверской областей, Республики Алтай и Чеченской Республики.

О начале приема заявок в этом году будет сообщено дополнительно.

«Здорово, что поддержали нашу идею и ввели новую номинацию – для фотографов. Я, например, без камеры из дома не выхожу. Ведь иногда один кадр может рассказать о газификации больше, чем слова: как бабушка напекла пирогов внукам, как дети бегают босиком по теплому полу, как в тепле и уюте встречает новый день вся семья. И все это – благодаря газу. С публикацией на конкурс давно определился – жду старта заявок!» – отметил победитель конкурса в 2025 году в номинации «Лучшая публикация в соцсетях», тверской блогер Михаил Плетнев.​

Подробнее о конкурсе – на сайте «Газпром межрегионгаз». 

