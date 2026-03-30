«Газпром межрегионгаз» проведет всероссийский конкурс СМИ «ПРО газ»

В этом году состоится всероссийский конкурс «ПРО газ» на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации. Организатором конкурса выступит «Газпром межрегионгаз», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Проект нацелен на поддержку лучших практик в освещении тем, связанных с газификацией регионов, а также повышение осведомленности населения о программах развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации, реализуемых ПАО «Газпром».
В этом году к шести номинациям конкурса будет добавлена еще одна – «Лучшее фото». С предложением о расширении конкурсных категорий в оргкомитет обратились журналисты и блогеры. Победители будут определены в семи номинациях:
- лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;
- лучшая публикация в печатном издании;
- лучшая публикация в информационном агентстве;
- лучшая публикация в интернет-издании;
- лучшая публикация в социальных сетях и блогах;
- лучший материал на радио;
- лучшее фото.
В 2025 году на конкурс журналистских работ «Газпром межрегионгаз» поступило более 200 заявок. Победителями стали журналисты и блогеры из Калужской, Архангельской, Новосибирской и Тверской областей, Республики Алтай и Чеченской Республики.
О начале приема заявок в этом году будет сообщено дополнительно.
