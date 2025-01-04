Общество

Подросток получил свой подарок в рамках акции «Ёлка желаний»

Глава города Борис Елкин исполнил желание подростка в рамках акции «Ёлка желаний», сообщается в его Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Ещё одно детское желание исполнилось благодаря «Ёлке желаний»: Даня получил велосипед, о котором мечтал. Желаю ему крепкого здоровья, успехов в учёбе и верных друзей!» - сообщил Борис Елкин.

Он добавил, что осталось реализовать третье желание – поездку Дианы в Москвариум, которая запланирована на весну 2025 года.

«Уже не первый год принимаю участие в благотворительной акции «Ёлка желаний», и каждый раз с большим удовольствием исполняю детские мечты. Я надеюсь, что это помогает детям почувствовать себя счастливыми и любимыми», - добавил глава города.