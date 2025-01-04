Общество

Стало известно, как бороться с метапневмовирусом

Специфического лечения при заболевании метапневмовирусом не существует. Об этом рассказал академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев.

«Этот вирус среди всех ОРВИ составляет, по одним оценкам, 0,1 процента, по другим – один процент, но он всегда был, есть и будет», – рассказал он.

По словам Виталия Зверева, метапневмовирус может протекать с осложнениями у детей до года и людей пожилого возраста, страдающих хроническими болезнями, пишет «Парламентская газета» .

«Дело в том, что специфического лечения нет что от этого вируса, что от других, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, за исключением гриппа. Кроме симптоматического лечения, ничего применять нельзя», – пояснил врач.

Напомним, За 2024 год в Псковской области было выявлено 96 случаев метапневмовируса.