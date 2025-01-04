Общество

Инфекционист рассказала о заболеваемости метапневмовирусом в Псковской области

За 2024 год в Псковской области было выявлено 96 случаев метапневмовируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезным Псковской области Елена Карзанова.

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Метапневмовирус распространенный респираторный вирус, который часто вызывает ОРВИ. Как правило, люди болеют зимой или ранней весной. Передается метапневмовирус от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем. В группе риска находятся дети, пожилые старше 65 лет, пациенты с серьезными хроническими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом.

Симптомы метапневмовируса напоминают обычную простуду — кашель, насморк, боль в горле, температура тела выше 38 градусов. Инфекция чаще всего протекает в легкой форме ОРВИ или бессимптомно.

«Осложнения метапневмовирусной инфекции характерны для пациентов, находящихся в группе риска. Среди осложнений отмечаются: присоединение бактериальной инфекции легких, с дыхательной недостаточности различной степени тяжести, поражение ЛОР-органов, глаз, мочевыделительной системы. За 2024 год в Псковской области было выявлено 96 случаев метапневмовируса, из них 36 человек госпитализировано с диагнозами острый бронхиолит, пневмонии. Преимущественно, это дети», - отметила Елена Карзанова

Она добавила, что введение карантинных мероприятий данный вид вирусной инфекций не требует. Профилактика заболевания включает в себя обычные меры предосторожности. После посещения общественных мест и контакта с лицами с признаками ОРВИ обязательно мыть руки или использовать антисептики для обработки рук, избегать прикосновения к лицу грязными руками, соблюдение кашлевого этикета.