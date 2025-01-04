Общество

День российской печати празднуют 13 января

В России 13 января отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации и журналистов — День российской печати.

Этот праздник связан с важным историческим событием — выходом первого номера первой российской печатной газеты. Это произошло 13 января 1703 года по указу Петра I. Сам Пётр Алексеевич принимал активное участие в подготовке издания: отбирал материалы для публикации, проверял качество переводов и правил корректуру.

Первый номер газеты назывался «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах». Газета выходила как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, не имея постоянного названия.

С 1728 года выпуском газеты занималась Академия наук. Тираж издания составлял 706 экземпляров, а выходила газета дважды в неделю.

1 января 1870 года «высочайшим повелением» было разрешено «устроить в виде опыта приём в почтовых учреждениях подписки на периодические издания — как русские, так и иностранные». Это было первое распоряжение о проведении подписки на периодическую печать в России, а к 1914 году в стране выходило более трёх тысяч периодических изданий.

После 1917 года профессиональный праздник работников периодической печати и журналистов был установлен на 5 мая — дату выхода в свет главной советской газеты «Правда». Этот праздник назывался Днём советской печати.

В 1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР № 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня российской печати была возвращена к исторически верной — 13 января.

Интересно, что 13 января 1830 года вышел в свет первый номер «Литературной газеты».

По мнению экспертов, в стране большинство печатных изданий — это газеты, затем идут журналы, и лишь небольшая часть — другие виды периодических изданий.

Ежедневно по подписке распространяется более 20 миллионов экземпляров различных печатных изданий, пишет calend.ru.

По информации Роскомнадзора на январь 2025 года, в реестре средств массовой информации зарегистрировано более 155 тысяч СМИ.

С 1997 года в День российской печати традиционно вручают премии Правительства РФ в области СМИ и гранты для поддержки молодых журналистов. В 2018 году президент России учредил почётное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».