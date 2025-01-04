Общество

Александр Котов: Репутацию СМИ определяют достоверность, глубина и непредвзятость

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил журналистов с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте областного Собрания депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Уважаемые сотрудники и ветераны средств массовой информации Псковской области! От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской печати!» - сказал Александр Котов.

«В современном цифровом мире нет дефицита источников информации – сегодня конкурентным преимуществом информационных ресурсов становятся не столько скорость и количество опубликованных новостей, сколько их достоверность, глубина и непредвзятость. Именно эти качественные характеристики новостных сообщений и аналитических публикаций определяют профессиональную репутацию СМИ и формируют доверие аудитории», - отметил председатель.

Псковская печатная журналистика имеет богатые традиции, основанные на авторском мастерстве, творческом энтузиазме, внимательном отношении к судьбам людей, знании истории родного края, любви к Родине. «Уверен, уважение к опыту предшественников и умение чувствовать дух времени – это те важные составляющие, сочетание которых в любую эпоху отличает настоящих мастеров печатного слова», - сказал Александр Котов.

«От всей души желаю журналистскому сообществу и всем сотрудникам региональных средств массовой информации профессиональных удач и жизненного благополучия, а всем нам – как можно больше добрых новостей!» - поздравил председатель.