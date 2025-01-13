Общество

Число пожаров от печного отопления остается на высоком уровне — псковское МЧС

Количество пожаров из-за небезопасной эксплуатации печного отопления в Псковской области остается на высоком уровне. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Небольшое улучшение есть, на это немного влияет газификация. Появляется новое оборудование: электрические котлы, конвекторы. Мы призываем население использовать новые технологии, они тоже требуют внимания, но они все равно безопаснее», - сказал Владимир Якунин.

Гость студии отметил, что важно находить хороших специалистов по ремонту печного оборудования или выбирать альтернативные способы отопления.