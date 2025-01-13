Общество

Эксперимент для самозанятых

В последнее время все больше людей предпочитают работе по найму самозанятость. У такого статуса много преимуществ: легальный заработок, работа на себя, необременительный налоговый режим. Еще одним плюсом может стать возможность оплаты больничных таким работникам, правда, в том случае, если они заранее об этом позаботятся. Получать выплаты по временной нетрудоспособности самозанятые смогут в рамках эксперимента, который с 1 января 2026 года планирует запустить Минтруд.

Псковская Лента Новостей узнала подробности о нововведении и мнения потенциальных получателей услуги.

Больничные оплатят?

Минтруд представил модель добровольного социального страхования для самозанятых. Согласно законопроекту «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности», опубликованному на портале «Консультант Плюс», механизм программы простой: работник ежемесячно отчисляет часть дохода на страховые взносы.

Самозанятые смогут выбрать размер страховой суммы - 35 или 50 тысяч рублей. Тариф страхового взноса устанавливается в размере 3,84% страховой суммы. То есть, ежемесячный страховой взнос будет составлять 1344 или 1920 рублей соответственно. Предусмотрена и система скидок. Ежемесячный платеж снизится на 10%, если самозанятые платили взносы более 18 месяцев и не получали все это время пособия по временной нетрудоспособности. Если такой период длился два года, то страховой взнос уменьшится на 30%.

Также предусмотрена возможность «каникул» по платежам. Страховые взносы можно не вносить в периоды временной нетрудоспособности, а также пропускать один платеж каждые полгода.

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Право на оплату больничного листа у самозанятых появится через полгода после начала отчисления страховых взносов. Размер пособия зависит от сроков оплаты взносов. Средний заработок для исчисления пособия по временной нетрудоспособности равен 70% от страховой суммы, если самозанятый платит страховые взносы более 6 месяцев и 100%, если оплата производится в течение года и более.

Взаимодействие с ФСР планируется через привычный для самозанятых сервис «Мой налог». Эксперимент продлится три года. Присоединиться к программе по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности можно до 30 сентября 2027 года.

На сегодня претендовать на пособие по временной нетрудоспособности могут только застрахованные в системе социального страхования граждане, в том числе и ИП, адвокаты, нотариусы, фермеры, которые взносы в СФР платят самостоятельно. Самозанятые же пока не могли получить оплачиваемый больничный, за исключением случаев совмещения такой деятельности с работой по трудовому договору.

Рассчитываю на себя

В ближайшие три года у этой категории людей, работающих на себя, появится возможность обеспечить финансовую «подушку безопасности» на случай временной нетрудоспособности. Но насколько необходима потенциальным пользователям такая опция?

Псковский семейный психолог Марина С. в качестве самозанятой трудится уже 4,5 года. Работает очно и онлайн. За период «самостоятельного плавания» за медицинской помощью обращалась не часто, поэтому участие в эксперименте ей не интересно.

«Я поддерживаю любые инициативы, улучшающие жизнь самозанятых, но данной услугой пользоваться не буду. Если у меня будет необходимость обратиться к услугам платной медицины, я предпочту оплатить по факту. И, естественно, планирую рассчитывать на себя на период временной нетрудоспособности»,- отмечает она.

«В качестве самозанятой я зарегистрировалась в 2020 году. Для меня это удобный формат работы: можно работать с разными заказчиками, в том числе и физлицами», - говорит псковичка Елена К. Девушка работает из дома, и, как отмечает, занимается оказанием информационных услуг.

«К предложению ввести оплату взносов для выплат по больничному я никак не отношусь. Даже больше - я в этом эксперименте участвовать не буду, - категорически заявляет она. - Так как работаю я дома, на больничных тоже нахожусь дома, так какой смысл уходить на официальный больничный?»

По словам Елены, ее работа оплачивается гораздо лучше, чем те выплаты, которые она сможет получить по больничному. «А уж выкроить 1-2 дня для того, чтобы прийти в чувство во время болезни, я всегда могу. Самозанятость и удобна в первую очередь гибким графиком. Только я решаю, как, когда и сколько я работаю. Но и заработок, конечно, от этого тоже зависит. Так что уходить на долгие официальные больничные - совершенно невыгодно», - подчеркивает она.

Поживем — увидим

Псковский косметолог Юлия Е. больше года работает в статусе самозанятой, но признается, что на больничный уходила редко, даже работая по найму, в салоне красоты. «Сейчас - тем более. В случае болезни, если это что-то серьезное, с температурой и кашлем, я просто переношу клиентов на другие дни и лежу дома»,- говорит она.

При этом отмечает, что в дни простоя, конечно, заработка нет. «Поэтому идея больничных для самозанятых — хорошая. Есть плюсы в том, чтобы получить какую-то компенсацию за те дни, когда ты не работаешь. Но не уверена, что буду пользоваться такой возможностью, - отмечает она. - Все зависит от сложности оформления документов. У нас же обычно как бывает? Чтобы получить что-либо, нужно обойти кучу инстанций, собрать кучу справок и бумаг. И конечно, все зависит от суммы, на которую я смогу рассчитывать».

При этом девушка отметила, что, возможно, такая тема будет интересна начинающим работникам ее сферы, у которых не так много клиентов, и кто не готов выходить на работу, даже плохо себя чувствуя. «Компенсация позволит не беспокоиться о потерянном заработке, а, значит, будет способствовать сохранению здоровья и самозанятых, и их клиентов. В этом отношении тема правильная», - считает она.

Для фотографов-самозанятых, деятельность которых также связана с людьми, невозможность выхода на работу — это убытки. Причем, не только финансовые. «Болезнь для фрилансера — это еще и репутационные потери в случае, если нужно отменять какие-то заказы», - говорит псковский фотограф Иван М.

Об инициативе он слышал, более того, даже успел обсудить ее с коллегами по цеху. Поэтому, что касается участия в эксперименте, ответ его и еще нескольких псковских фотографов - «скорее нет, чем да». «Платить взносы ради 35-50 тысяч не выглядит чем-то заманчивым. Кроме того, сумма одного заказа может превышать выплату по больничному, которую ты сам и вносил куда-то. Но поживем — увидим», - резюмирует он.

По его словам, большее беспокойство вызывают другие инициативы в отношении самозанятых, например, недавние слухи о введении дополнительной отчетности. «Главное, чтобы эксперименты не начали ухудшать вполне удобную систему. Тогда люди снова начнут уходить в тень. А ведь эта программа и затевалась как раз таки, чтобы было просто и понятно платить налоги», - отмечает он.

Одним словом, пока сами будущие благополучатели очень настороженно относятся к инициативе и не торопятся участвовать в эксперименте. Оно и понятно: каждый месяц нужно самому вносить деньги на оплату предполагаемого больничного. С одной стороны, это гарантия того, что в случае нетрудоспособности не останешься без средств к существованию, однако страхового случая может и не наступить, а уплаченные взносы никто не вернет. Нужна такая страховка на случай болезни или нет, пока решают сами самозанятые. И у них есть время экспериментировать.

Светлана Синцова