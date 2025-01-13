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Общество

СОЦПРОФ поддерживает эксперимент по пособиям для самозанятых

15.01.2025 09:19|ПсковКомментариев: 0

С января 2026 года в России стартует эксперимент, который может значительно изменить подход к социальной защите самозанятых граждан. В соответствии с информацией министерства труда, самозанятые смогут получать пособия по временной нетрудоспособности в случае заболевания, травмы или необходимости ухода за нездоровым родственником.

Как отметили в пресс-службе объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, этот шаг направлен на поддержку самозанятых, которые до сих пор оставались без существенной социальной защиты в таких ситуациях. Эксперимент продлится три года, и для того чтобы иметь возможность получать предусмотренные выплаты, самозанятым нужно будет регулярно уплачивать страховые взносы. После полугода таких выплат они смогут рассчитывать на получение больничного. Это значит, что самозанятым придется заранее позаботиться о своем финансовом обеспечении, чтобы в случае необходимости иметь возможность получить пособие.

Сумма страхового покрытия будет варьироваться: она может составить либо 35 тысяч, либо 50 тысяч рублей. В зависимости от выбранного варианта, величина ежемесячного страхового взноса составит 1344 рубля или 1920 рублей. Это достаточно разумная сумма для многих самозанятых, особенно учитывая возможность получения финансовой поддержки в трудной ситуации.

Также стоит отметить, что предложенная Минтрудом схема предусматривает наличие понижающих и повышающих коэффициентов. Например, самозанятые, которые непрерывно платили взносы и не получали пособие в течение 18 или 24 месяцев соответственно, могут рассчитывать на скидку в размере 10 и 30 процентов. Это создает дополнительные стимулы для регулярной уплаты взносов и формирования финансовой подушки безопасности.

В последние годы российские работодатели все чаще обращаются к платформам для поиска и найма временных работников и самозанятых. Это может свидетельствовать о растущем интересе к гибким формам занятости и необходимости адаптации рынка труда к современным реалиям.

Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов отметил: «Этот эксперимент - важный шаг в сторону социальной защиты самозанятых. Мы должны создать условия, при которых люди, работающие на себя, также смогут рассчитывать на поддержку государства в трудные времена. Это позволит не только повысить уверенность самозанятых в завтрашнем дне, но и улучшить общую ситуацию на рынке труда».

Таким образом, запуск эксперимента по предоставлению пособий самозанятым может стать важным шагом на пути к улучшению социальной защиты этой категории граждан. Если эксперимент будет успешным, его результаты могут повлиять на формирование новой политики в области занятости и социальной защиты, что, безусловно, окажет положительное влияние на жизнь многих людей.

Теги: #самозанятые #соцпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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