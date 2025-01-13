Общество

Россияне смогут установить запрет на покупку SIM-карт без их присутствия

В России планируется ввести запрет на заключение контрактов с российскими операторами сотовой связи от имени третьих лиц без личного присутствия. Это следует из проекта поправок, в том числе в закон «О связи», разработанных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В настоящее время изменения, наряду с другими законодательными актами, согласовываются с другими ведомствами. Об этом говорится в сопроводительных материалах к документу.

Согласно законопроекту, самозапрет на заключение договоров с операторами связи можно будет установить через портал «Госуслуги» или в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Снять запрет можно только при личном обращении в МФЦ.

С 1 января 2025 года вступили в силу более строгие правила покупки SIM-карт для иностранных граждан, напомнили в Минцифры.

«Теперь регулируется количество договоров, оформляемых на одного человека, оплата услуг связи наличными возможна только с подтверждением личности. В ближайшее время на «Госуслугах» будет запущен сервис по информированию абонентов обо всех договорах и номерах, которые на них зарегистрированы. Благодаря этому оформить договор связи на другого человека и действовать от его имени станет практически невозможно», — сообщили в пресс-службе министерства.

В условиях активного развития цифровизации общества, бизнеса и государства, у мошенников, получивших доступ к персональным данным, включая номер телефона, появляется больше возможностей для совершения противоправных действий.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников отмечает, что законопроект о лимите на подключение к сотовой связи в размере 20 номеров на одного человека, принятый недавно, становится актуальным в свете этой проблемы, пишут «Известия».

По его словам, если кто-то приобретает сим-карту по поддельной доверенности с использованием украденных паспортных данных, и выбирает лимит, то законопослушный абонент может столкнуться с невозможностью приобрести новую сим-карту.

Сергей Половников предлагает распространить эту норму на все действия с сим-картами, совершаемые без ведома и согласия абонента. Он также отмечает, что практика использования поддельных доверенностей позволяет злоумышленникам получать доступ к аккаунтам пользователей в социальных сетях и мессенджерах.