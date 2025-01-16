Общество

Россиян может ждать доиндексация пенсий с учётом уровня инфляции за прошлый год

Федеральный бюджет России готов к возможной дополнительной индексации пенсий, сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина.

С 2025 года страховые пенсии для неработающих и работающих пенсионеров уже были проиндексированы на 7,3%. Однако правительство может принять решение о дополнительной индексации с учётом уровня инфляции за прошлый год.

По данным Росстата, инфляция в России в 2024 году составила 9,52%. Это означает, что показатель дополнительного повышения пенсий может составить 2,22%.

Решение о дополнительной индексации пенсий будет принято до 1 февраля. Точная сумма повышения пока не объявлена, пишут РИА Новости.

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», — сказала депутат Госдумы.

Екатерина Стенякина отметила, что под индексацию страховых пенсий попадут около 40 млн российских пенсионеров.