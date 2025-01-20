Общество

Комитет Госдумы не поддержал запрет курения на остановках и у подъездов

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья не поддержал законопроектов депутатов от ЛДПР о запрете курения на остановках и у подъездов.

Как говорится в заключении комитета , в пояснительной записке к проекту не содержится информация «о недостаточной эффективности действующих запретов курения табака или потребления никотинсодержащей продукции на отдельных территориях». Кроме того, комитет отмечает, что региональные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов в отдельных общественных местах и в помещениях. «В правоприменительной практике при привлечении к административной ответственности нарушителей предложенных дополнительных запретов могут возникнуть трудности в связи с определением границ участков местности, где курение запрещено», - сказано в заключении.

Законопроектом предлагается расширить перечень мест, на которых будет действовать запрет на курение табака или потребление никотинсодержащей продукции. Авторы предлагали запретить курить на остановках общественного транспорта и в пяти метрах от них, а также у магазинов и других организациях, расположенных в многоквартирных жилых домах. Также речь идет и о подъездах, пишет ТАСС.