Общество

В ГД поддержали введение штрафов до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, сообщил глава комитета Сергей Леонов.

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В случае принятия законопроекта штраф для физических лиц составит от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тыс. рублей, а для юрлиц - от 300 до 500 тыс. рублей, пишет ТАСС.

«Комитет по охране здоровья как соисполнитель поддержал законопроект о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним. Потребление энергетиков детьми наносит большой вред их здоровью, органам пищеварения, сердечно-сосудистой системе. Это недопустимо, мы должны оберегать здоровье нашего подрастающего поколения», - пояснил Леонов.