Общество

48% псковичей считают себя успешными людьми — опрос

Чаще всего в своей успешности убеждены врачи, главные бухгалтеры, медсестры, маркетологи и водители. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

48% псковичей уверены, что они успешны. 20% придерживаются противоположного мнения: «На данный момент нет, но я стремлюсь к этому»; «Не хватает опыта и образования». 3 из 10 затрудняются с ответом: «Смотря, что считать успехом»; «В карьере хотелось бы достичь большего».

Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет называют себя успешными чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (55%).

Чем выше доход, тем чаще люди говорят об успехе: среди тех, кто получает 100 тысяч рублей в месяц и более, таких 58%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп самые уверенные в своих достижениях — врачи: 67% из них считают себя успешными. Среди главных бухгалтеров таковых 62%, среди медицинских сестер — 59%. Уверены в себе маркетологи (56%) и водители (55%). Реже всего о личном успехе говорят операторы call-центров (30%), кладовщики и администраторы (по 41%).