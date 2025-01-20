Общество

В Псковском районе появятся три новые амбулатории

Три новые амбулатории появятся в Псковском районе в 2025 году, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко во время визита губернатора Михаила Ведерникова в новую амбулаторию в деревне Писковичи Псковского района 23 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году будет построено ещё три амбулатории в Псковском районе», - сказала Марина Гаращенко.

Фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживал жителей до появления амбулатории, находится в плохом состоянии, поэтому, по словам главы района Натальи Федоровой, его дальнейшая судьба будет решаться на специальной комиссии.

В новой амбулатории предусмотрен отдельный детский блок с кабинетом педиатра, зоной отдыха и отдельным входом. Здесь постоянно будут работать семь специалистов, в том числе акушерка. Сейчас педиатр проходит аккредитацию. Штат врачей ещё полностью не укомплектован.

В здании есть прививочный, процедурный кабинеты, два кабинета терапевта и смотровая. Общая площадь помещений амбулаторий составляет около 400 квадратных метров.

Посетители амбулатории поблагодарили губернатора за новые место для оказания медицинской помощи. «Главное, чтобы все были здоровы и вовремя проходили диспансеризацию», - отметил губернатор.

Возведение новой врачебной амбулатории в деревне Писковичи, а также оснащение ее медицинским и немедицинским оборудованием реализовано в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» в 2024 году.

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Амбулатория принимает пациентов с декабря прошлого года. Работы по возведению врачебной амбулатории выполнены в полном объеме.

В 2025 году будут завершены работы в части организации парковки для медицинского персонала и благоустройства на территории врачебной амбулатории. В новом здании врачебной амбулатории оказывается первичная медико-санитарная помощь взрослому и детскому населению, профилактические осмотры взрослого населения (профилактический осмотр, диспансеризация, углубленная диспансеризация, диспансеризация репродуктивного возраста), вакцинопрофилактика взрослого и детского населения.

Амбулатория обслуживает 11 населенных пунктов (Писковичи, Горки, Задолье, Загорицы, Муровицы, Молгово, Обижа, Опочицы, Паклино, Хотицы, Струково). Всего пункт обслуживает более 4 тысяч человек.