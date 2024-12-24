Общество

Новая врачебная амбулатория в псковской деревне Писковичи будет обсуживать восемь населенных пунктов

В Псковском районе в деревне Писковичи начала работу новая врачебная амбулатория. Она рассчитана на обслуживание примерно четырёх тысяч человек из восьми населённых пунктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом, была построена и оснащена современным оборудованием амбулатория. Это просторное и современное учреждение, где созданы все условия для комфортного и эффективного обслуживания пациентов, отметили в комитете.

В амбулатории имеются терапевтический, прививочный, процедурный и смотровой кабинеты, а также отдельные входы для приемов детского и взрослого населения.

«Я раньше работала 43 года здесь на участке педиатром. Мы мечтали о таком здании. Мы мечтали, когда же мы пойдем в хорошее, настоящее, действительно медицинское учреждение. Мне так это всё нравится», — поделилась бывший врач-педиатр Татьяна Бобылева.

Всего в 2024 году в регионе построено 27 ФАПов и 1 врачебная амбулатория.