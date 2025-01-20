Общество

Более 300 сотрудников завода «Титан-Полимер» прошли обучение и переобучение за 2024 год

Цикл обучающих программ для работников предприятия. 344 сотрудника получили возможность пройти курсы повышения квалификации и освоить новые профессии, востребованные на современном рынке труда прошел на заводе «Титан-Полимер» в 2024 году, сообщили Псковской Ленте Новостей на заводе.

Фото: «Титан-Полимер»

При этом во втором полугодии программами воспользовались 198 специалистов, против 146 сотрудников за первые шесть месяцев года.

Завод «Титан-Полимер» на регулярной основе проводит обучение своих сотрудников работе с новейшим высокотехнологичным оборудованием. Эта программа направлена на повышение квалификации персонала и обеспечение эффективной эксплуатации современных производственных линий.

В 2024 году обучение и переобучение на заводе включали в себя теоретические занятия, практические тренинги и стажировки под руководством опытных наставников. Особое внимание было уделено изучению современных технологий и оборудования, а также развитию профессиональных навыков, необходимых для работы в условиях цифровой трансформации производства.

В числе направлений подготовки и переподготовки – охрана труда, работа с подъемными механизмами, строповка грузов, обслуживание сосудов под давлением, работа на высоте, эксплуатация энергоустановок, правила поведения в чрезвычайной ситуации и выполнение условий противопожарного режима. Кроме того, все сотрудники завода прошли занятия по оказанию первой помощи пострадавшим. По итогам программы все участники успешно сдали экзамены и получили соответствующие сертификаты.

Павел Матыцын, генеральный директор завода «Титан-Полимер»: «Завод продолжает активно инвестировать в развитие своих кадров, создавая условия для их профессионального и личностного роста. Планируется дальнейшее расширение образовательных программ, включая онлайн-курсы и дистанционное обучение, чтобы обеспечить доступность образования для всех сотрудников независимо от их местоположения и графика работы. Радует, что с каждым днем на завод приходит всё больше молодежи, в том числе студентов-практикантов. Молодые специалисты под руководством опытных наставников получают профессиональный навык и закрепляют свои знания, погружаясь в тонкости производственного процесса и в будущем смогут связать свою карьеру с ведущим предприятием региона. Обучение и переобучение – это важный шаг к повышению эффективности нашего производства и конкурентоспособности на рынке».