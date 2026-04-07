В Пушкиногорском округе благоустраивают воинские захоронения

На территории Пушкиногорского округа продолжается реализация мероприятий по благоустройству воинских захоронений. Об этом пишет глава округа Наталья Филиппова в своём канале в MAX.

Фото: Наталья Филиппова / MAX

По региональной программе запланированы работы по ремонту двух Братских могил воинов Советской Армии, погибших в 1944 г., в деревне Чертова Гора и деревне Беляи. А по федеральной программе - Братской могилы воинов в деревне Вече.

Участие в данных программах - это возможность за счет федерального, регионального и муниципального финансирования привести в порядок воинские захоронения и памятные знаки, находящиеся на территории района. Многие захоронения и памятные знаки установлены в 60-70-ые годы и требуют существенных финансовых вложений - так, стоимость реконструкции воинского захоронения в Вече составит 4 миллиона рублей.

«В прошлом году благодаря участию в региональной программе отремонтированы памятный знак в деревне Арапово и памятник погибшим односельчанам в деревне Захино. Ранее выполнены работы и по благоустройству воинских захоронений в деревне Горелик, деревне Поляне, деревне Каврино, селе Велье, Центральное воинское захоронение Пушкинских Гор», - пишет Наталья Филиппова.