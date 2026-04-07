 
Общество

Псковская область развивает цифровые каналы экологической информации

Министерство природных ресурсов и экологии Псковской области развивает официальные цифровые каналы, обеспечивая жителям доступ к актуальной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Официальная страница Министерства ВКонтакте.

В госпаблике публикуются новости экологической повестки, информация о природоохранных мероприятиях, изменениях в законодательстве и разъяснения по вопросам охраны окружающей среды, обращения с отходами и использования природных ресурсов.

Подведомственные лесничества также ведут активную информационную работу:

Великолукское
Бежаницкое
Невельское
Себежское
Опочецкое
Псковское
Печорское
Гдовское
Порховское
Плюсское
Струго-Красненское

На их страницах размещаются сведения о состоянии лесного фонда, лесопожарной обстановке, действующих ограничениях на посещение лесов, а также отчеты о лесовосстановительных работах и правилах поведения в лесу.

Информацию дополняют специализированные учреждения. Противопожарный лесной центр публикует оперативные данные о лесных пожарах и мерах их предупреждения, а Псковский лесопитомник рассказывает о выращивании посадочного материала, лесовосстановлении и экологических инициативах.

В 2026 году Министерство участвует в реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Его основная задача ‒ обеспечить восстановление лесов после вырубок и природных пожаров. В регионе ведутся работы по высадке новых деревьев, заготовке посадочного материала, уходу за лесными насаждениями и предупреждению лесных пожаров. Это позволяет сохранять природные ресурсы и поддерживать благоприятную экологическую обстановку в Псковской области.

«Официальные госпаблики Министерства и подведомственных учреждений будут удобны и полезны для жителей региона, дачников, экологических активистов и представителей бизнеса», - отметили в правительстве.

