Более сорока субботников прошли на территории Псковского округа

Более сорока субботников прошли на территории Псковского муниципального округа. Об этом сообщила глава округа Наталья Федорова в соцсети ВКонтакте.

Фото: Наталья Федорова / ВКонтакте

Как пишет Наталья Федорова, сухая и солнечная весна позволила раньше обычного приступить к сезонной уборке территорий округа после зимнего периода. Традиционно месяцем наведения чистоты и порядка является апрель, но раннее снеготаяние и подходящая погода внесла свои коррективы – многие коллективы позаботились о своих и общественных территориях еще в марте.

В настоящее время на территории округа проведены уже более 4-х десятков массовых общественных уборок.

На субботники выходят учащиеся и педагоги общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, сотрудники сферы культуры, муниципальные служащие территориальных отделов и активные граждане, участники территориальных общественных самоуправлений, сотрудники предприятий и организаций. Порядок люди наводят на подведомственных, общественных, мемориальных территориях.

«В целом за предстоящий месяц планируем провести еще не менее 60-ти субботников. Один из них по традиции состоится в Выбутах. 17 апреля состоится муниципальный единый день уборки, а 25 апреля мы поддержим всероссийский день уборки территорий», - отметила глава округа.