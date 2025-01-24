Общество

Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат на 9,5% с февраля

Правительство России приняло постановление об индексации более четырех десятков социальных выплат с февраля на 9,5%. О подписании документа сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

«Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий», — объявил глава кабмина.

Вопрос доиндексации социальных пенсий Мишустин поручил держать на контроле вице-премьеру Татьяне Голиковой, а военных пенсий — первому зампреду правительства Денису Мантурову.

Как отмечается на сайте правительства, первую повышенную выплату пенсионеры получат уже в феврале, пишет ТАСС.

Среди проиндексированных выплат, указал премьер, также «те, что полагаются людям с инвалидностью всех трех групп, ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Героям России, Героям труда». «Вырастет помощь семьям с детьми. Материнский капитал на первого ребенка превысит 690 тыс. рублей, на второго и последующего — 912 тыс., — добавил он. — Ежегодно станет индексироваться и ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы».

22 января президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством поручил проиндексировать социальные и военные пенсии по фактической, а не прогнозной инфляции, то есть на 9,5%. Глава государства отметил, что это нужно сделать «задним числом», то есть так, чтобы повышенные пенсии были получены уже по итогам января.