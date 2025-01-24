Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Ультиматум Трампа, модернизация электросетей и чего ждать от нового регоператора ТКО?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы:
- Пышная инаугурация и ультиматум России – Трамп вступил в должность президента США.
- Новый регоператор по ТКО – чего ждать людям?
- Первая в 2025 году сессия областного Собрания и парламентский час по деятельности ПсковГУ.
- +2 млрд в энергетический комплекс области – «Россети» вкладываются в долгожданную модернизацию.
- В Пскове обновляют самую крупную котельную, а в Псковском районе строят еще 3 амбулатории.
- А также политический комментарий Александра Савенко: как настоящую оппозицию отличить от ненастоящей?
Телефон прямого эфира – 56-73-72.
Трансляция завершена