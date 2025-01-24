Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Ультиматум Трампа, модернизация электросетей и чего ждать от нового регоператора ТКО?

С модами пушкинского времени познакомились воспитанники детской студии в «Михайловском»

Лукашенко пришел на выборы со своей собакой

Более 30% опрошенных россиян одобрили интерес школьников к подработке

Игорь Сопов: Участки на выборах в Республике Беларусь хорошо подготовлены, соблюдается право тайного голосования