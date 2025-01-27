«Постскриптум»: Ультиматум Трампа, модернизация электросетей и чего ждать от нового регоператора ТКО? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 января. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы:
- Пышная инаугурация и ультиматум России – Трамп вступил в должность президента США.
- Новый регоператор по ТКО – чего ждать людям?
- Первая в 2025 году сессия областного Собрания и парламентский час по деятельности ПсковГУ.
- +2 млрд в энергетический комплекс области – «Россети» вкладываются в долгожданную модернизацию.
- В Пскове обновляют самую крупную котельную, а в Псковском районе строят еще 3 амбулатории.
- А также политический комментарий Александра Савенко: как настоящую оппозицию отличить от ненастоящей?