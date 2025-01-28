Общество

Минздрав поддержал запрет на оборот вейпов

Минздрав России поддерживает инициативу запрета оборота вейпов, но призывает не забывать и о борьбе с курением в целом, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Ранее депутаты Госдумы разработали проект о запрете оборота в России вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей.

«Минздрав России традиционно стоит на страже здоровья населения. И в особом приоритете – охрана здоровья нашего будущего – детей и подростков. Вейпы, к сожалению, завоевавшие популярность именно у этих – наиболее уязвимых групп населения, - действительно являются угрозой», - говорится в сообщении.

При этом важно вести комплексную работу и не останавливаться на ограничительных мерах применительно к вейпам, а проработать дополнительные шаги по борьбе с потреблением традиционных сигарет, нагреваемым табаком и другими разновидностями этой продукции, подчеркнули в министерстве, пишет РИА Новости.