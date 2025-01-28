Общество

Рейс из Белграда кружил ночью над Псковской областью перед посадкой в Пулково

Росавиация информирует о введении ограничений в аэропорту Пулково. В настоящее время аэропорт не принимает и не отправляет воздушные суда.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, последний прибывший рейс был из Москвы в 02:20. Самолет из Белграда, следующий запланированный рейс, оказался вынужден кружить над территорией Псковской области до получения разрешения на посадку, пишет «Фонтанка.ру».

Как сообщает сервис слежения за полетами «Флайтрадар», этот рейс успешно приземлился в Пулково в 04:33 после ожидания.