Общество

Крупные банки массово ухудшают условия по кредиткам

Банки делают свои кредитки все менее выгодными — в начале 2025 года эта тенденция только усугубилась. На днях МТС Банк сообщил, что с февраля сократит льготный период по всем операциям с 111 до 51 дня по картам «МТС Cashback», следует из официального сообщения организации. Изменения затронут карты, выпущенные с 5 декабря 2021 года до 22 марта 2022 года, а также до 7 сентября 2021 года.

Помимо того, Совкомбанк изменил условия по одному из своих главных продуктов — карте «Халва»: по ней можно покупать товары в рассрочку в магазинах-партнерах банка, но для других торговых точек она работает как обычная кредитка. С 12 января за снятие или перевод заемных средств с клиентов взимается комиссия в 399 рублей даже с опциями «Халва.Десятка» + «Всё и Везде». Это следует из официального сообщения на сайте банка. Раньше такие операции облагались комиссиями только у пользователей карты без подписки.

Кроме того, Газпромбанк в последние дни снижает лимиты по своим кредиткам — об этом сообщили пользователи форума «Храни деньги!» и Народного рейтинга «Банки.ру». Они заявляли, что максимальная сумма заимствований могла уменьшаться многократно, но в большинстве случаев до символических 10 тыс. рублей. При этом сокращение лимита не зависело от частоты использования «пластика».

Банки ухудшают условия по кредиткам из-за роста стоимости фондирования — ведь ключевая ставка находится на высоком уровне (21%), пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. На фоне роста ключевой участники рынка предлагают всё более высокие проценты по вкладам, в среднем они составляют 21%, но встречаются предложения и по 25% на полгода.

«Привлечение средств на депозиты банкам теперь обходится дороже, поэтому доходы по кредитному портфелю постепенно уменьшаются», — подчеркнул он.

При этом полная стоимость потребкредитов сейчас заградительная — порядка 34%, пишут «Известия». Поэтому заемщики склонны активнее пользоваться кредитками, так как это единственный способ получить доступные средства в долг, уточнил экономист Андрей Бархота. Благодаря льготному периоду клиенты могут получить средства и не платить за использование процентов. После его окончания можно оформить новую карту в другом банке и начать процесс сначала. Но для финансовых организаций это невыгодно.