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Общество

Рекламный экран демонтируют на площади Ленина в Пскове

30.01.2025 11:33|ПсковКомментариев: 0

Рекламный экран на площади Ленина в Пскове демонтируют 30 января, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, собственник убирает экран самостоятельно. 

Ранее суд признал требование демонтировать рекламный экран на площади Ленина в Пскове законным. 

Напомним, между ООО «Городской формат» и КУМИ города Пскова был заключен договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (светодиодный экран на отдельно стоящей опоре) в сквере на площади Ленина у здания ПсковГУ.  В связи с наличием задолженности по внесению оплаты администрация города Пскова в апреле 2024 года уведомила ООО «Городской формат» об отказе от договора.

В июне администрация города Пскова вынесла постановление «О демонтаже рекламной конструкции, установленной и эксплуатируемой ООО "Городской формат"».

Общество, не согласившись с односторонним отказом от договора, обратилось в арбитражный суд с иском о признании его недействительным .Однако суд встал на сторону ответчика. 

Теги: #демонтаж
Источник: Псковская Лента Новостей
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