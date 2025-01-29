Общество

В Псковской области расширили полномочия комиссий по делам несовершеннолетних

Перечень полномочий муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав дополнен новым пунктом, касающимся предупреждения и профилактики преступлений против половой неприкосновенности. Изменения в законодательство, инициированные областной прокуратурой, внесены на январской сессии регионального парламента, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Законом установлено, что комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции выявляют семьи, в которых несовершеннолетние проживают с лицами, имеющими судимость за совершение особо тяжких преступлений против жизни, здоровья, половой свободы личности либо за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В ряде субъектов России комиссии по делам несовершеннолетних уже наделены такими полномочиями.