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Общество

Как выбрать подходящий сервис для постановки и контроля задач, рассказал эксперт

31.01.2025 14:41|ПсковКомментариев: 0

Ни одна современная компания не обходится без инструментов для организации совместной работы. Они помогают упростить планирование, отслеживать задачи и контролировать процессы. Однако выбор подходящего сервиса может стать вызовом, особенно если раньше с такими инструментами работать не приходилось. О том, как выбрать наилучшее решение для компании, рассказал руководитель группы технологического развития Яндекс 360 Сергей Педченко. 

О потребностях бизнеса замолвите слово

Какие задачи тормозят развитие компании? Почему сотрудники теряют время и ресурсы? Чтобы получить полное представление, стоит опросить не только руководителей, но и рядовых сотрудников. Они могут подсказать, где именно кроются проблемы: устаревшие отчеты, разрозненная клиентская база или неэффективная коммуникация. 

Функционал — основа успеха

Удобство и эффективность работы зависят от набора инструментов. Команде могут понадобиться:

  • группировка задач для распределения проектов и обозначения зон ответственности;
  • совместная работа, включающая обмен файлами, комментарии и чаты;
  • отчетность с дашбордами и аналитикой для мониторинга процессов;
  • интеграции, которые объединяют рабочие инструменты в одну экосистему.

Так, часто компании сталкиваются с необходимостью группировать задачи с помощью очередей. Яндекс Трекер позволяет это делать: каждая очередь становится пространством, где задачи объединяются по определенному признаку. Благодаря этому можно создать очереди для разных продуктов или отделов компании — бухгалтерии, юридической службы, маркетинга.

Безопасность данных

Информация — это актив, который требует надежной защиты. Современные сервисы предлагают возможность гибкой настройки доступов, а также соответствуют локальным и международным стандартам. Особенно важно выбирать платформы, где данные хранятся на территории России.

Поддержка и обучение — залог комфортного перехода

«При выборе сервиса обратите внимание на наличие службы поддержки, обучающих материалов и инструкций. Это упростит внедрение нового инструмента и минимизирует возможные вопросы. Некоторые компании, например Яндекс 360 для бизнеса, предлагают вебинары и помощь в миграции с других платформ. Благодаря такому подходу удается успешно интегрировать новые инструменты для совместной работы», - отметил Сергей Педченко.  

Так, консалтинговой компании Axenix, которая, в том числе, развивает цифровую платформу интегрированного планирования In.Plan для управления цепями поставок, понадобился инструмент для внутренней стандартизации разработки. Причина банальна: команда проекта значительно выросла. После анализа предложений на рынке компания выбрала Яндекс Трекер. Одним из критериев стал успешный опыт внедрения других облачных решений от Яндекс 360, рассказал эксперт. 

Специалисты In.Plan получили всю необходимую сопроводительную информацию, благодаря чему оперативно интегрировали сервис в свои рабочие процессы. И теперь без проблем могут распределять и контролировать работу в постоянно растущем коллективе. 

Объективная оценка вариантов

«Прежде чем принять решение, удобно составить сравнительную таблицу. Отметьте плюсы и минусы каждого варианта, добавьте комментарии коллег. Итоговая аналитика поможет выбрать платформу, которая идеально соответствует вашим требованиям», - рекомендует специалист. 

Важно понимать, что инструменты для совместной работы — это не просто удобство, а стратегический ресурс, который может дать бизнесу новое дыхание. Правильно выбранный сервис ускорит процессы, сделает их прозрачными и безопасными. В эпоху цифровизации такие решения становятся ключом к продуктивности и успеху, заключил Сергей Педченко. 

Теги: #Яндекс
Источник: Псковская Лента Новостей
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