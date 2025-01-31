Общество

Продолжаются поиски псковича с татуировкой на руке

Полиция продолжает поиск пропавшего без вести жителя Пскова Дмитрия Абрамова 1975 года рождения. Мужчина жил в доме по переулку Путейца, со 2 сентября прошлого года его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы русые.

Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцем татуировка с буквой «Д», имеются также шрамы от ожогов на обеих руках.

Был одет: предположительно – черная куртка, синие джинсы, ботинки либо кроссовки темного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.