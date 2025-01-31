Общество

Почти 200 жалоб на условия проживания поступило за год в псковский Роспотребнадзор

За прошедший год специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области обработали 2 519 обращений от граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и других организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Большая часть обращений поступила в письменной форме — 2332, или 92,5% от общего количества. 187 обращений поступили устно, а 24 человека посетили личный прием у руководителя ведомства.

Множество вопросов, адресованных сотрудникам управления, было связано с нарушениями прав потребителей — 1526 обращений, что составило 60% от общего количества жалоб. С вопросами, относящимися к сфере розничной торговли, поступило 1033 заявления. Обращений, касающихся нарушений прав потребителей в сфере услуг, поступило 493, среди основных - жалобы на:

- услуги связи — 118,

- услуги сферы ЖКХ — 96,

- услуги в сфере деятельности на финансовом рынке - 42;

- бытовое обслуживание — 38,

- медицинские услуги — 26,

- транспортные услуги — 17,

- гостиничные услуги — 15

- образовательные услуги — 5.

Также сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области за минувший год приняли 925 обращений, относящихся к сфере санитарно-эпидемиологического надзора. Чаще всего жалобы касались:

- условий проживания в жилых помещениях — 194;

- сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления -133;

- качества пищевых продуктов и продовольственного сырья — 102 обращения;

- питьевой воды и питьевого водоснабжения — 71;

- качества общественного питания - 45

- атмосферного воздуха - 36.

По всем случаям нарушений были приняты соответствующие меры: проведено 159 надзорных мероприятий, вынесено 264 предупреждения о необходимости соблюдения норм, а также подано 21 исковое заявление в суд для защиты прав потребителей.