Почти 200 жалоб на условия проживания поступило за год в псковский Роспотребнадзор

За прошедший год специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области обработали 2 519 обращений от граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и других организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.
Большая часть обращений поступила в письменной форме — 2332, или 92,5% от общего количества. 187 обращений поступили устно, а 24 человека посетили личный прием у руководителя ведомства.
Множество вопросов, адресованных сотрудникам управления, было связано с нарушениями прав потребителей — 1526 обращений, что составило 60% от общего количества жалоб. С вопросами, относящимися к сфере розничной торговли, поступило 1033 заявления. Обращений, касающихся нарушений прав потребителей в сфере услуг, поступило 493, среди основных - жалобы на:
- услуги связи — 118,
- услуги сферы ЖКХ — 96,
- услуги в сфере деятельности на финансовом рынке - 42;
- бытовое обслуживание — 38,
- медицинские услуги — 26,
- транспортные услуги — 17,
- гостиничные услуги — 15
- образовательные услуги — 5.
Также сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области за минувший год приняли 925 обращений, относящихся к сфере санитарно-эпидемиологического надзора. Чаще всего жалобы касались:
- условий проживания в жилых помещениях — 194;
- сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления -133;
- качества пищевых продуктов и продовольственного сырья — 102 обращения;
- питьевой воды и питьевого водоснабжения — 71;
- качества общественного питания - 45
- атмосферного воздуха - 36.
По всем случаям нарушений были приняты соответствующие меры: проведено 159 надзорных мероприятий, вынесено 264 предупреждения о необходимости соблюдения норм, а также подано 21 исковое заявление в суд для защиты прав потребителей.