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Общество

Международный день бармена празднуют 6 февраля

06.02.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Международный день бармена — это профессиональный праздник, который отмечается во многих странах 6 февраля.

Дата для празднования выбрана не случайно — 6 февраля почитается память святого Аманда, одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов. Святой Аманд известен своей деятельностью по евангелизации винодельческих регионов Франции, Германии и Фландрии.

День святого Аманда стал профессиональным праздником барменов и рестораторов сначала в Европе, а затем и в других странах. Ряд источников утверждает, что впервые его отметили в 2008 году.

Стоит отметить, что Русской Православной церковью святой Аманд не почитается, но сам праздник прижился в России и других странах постсоветского пространства и с каждым годом становится всё более популярным.

Профессия бармена имеет давнюю историю и развивалась на протяжении нескольких веков. Искусство смешивания напитков появилось ещё в Древнем Египте, Риме и Греции, где роль «специалистов» выполняли слуги, исполняя пожелания своих господ.

Профессия бармена, как мы её знаем сегодня, появилась в средние века в европейских пабах и тавернах и получила ещё большее развитие с появлением кофеен и кафе. А в XIX веке с появлением коктейлей и соответствующих баров профессия бармена обрела новые краски, пишет calend.ru.

Сегодня профессия бармена — это не только искусство приготовления напитков и обслуживания клиентов, но и множество специализированных знаний и навыков.

В честь праздника в питейных и развлекательных заведениях проводятся конкурсы барменов на лучший коктейль, состязания в профессиональном мастерстве, тематические конкурсы и розыгрыши для посетителей, «хмельные» танцы и «винные» викторины.

Также к празднику приурочивают обучающие курсы, мастер-классы, семинары и другие мероприятия по обмену опытом.

Ремесло бармена удостоилось своего собственного календарного праздника не случайно. Профессия этих людей не менее тяжёлая, чем у водителей автобусов, учителей и пожарных. Порой бармены проводят на ногах почти целые сутки, им приходится быть внимательными и стрессоустойчивыми, обладать чувством юмора и харизмой. Помимо этого, они отличные психологи, умеют выслушать и дать дельный совет, а ещё нередко угадывают любимый напиток клиента с первого взгляда.

В ряде стран профессионалы данной отрасли отмечают свой праздник 24 февраля — в связи с тем, что в этот день в 1951 году в Великобритании была основана Международная ассоциация барменов (IBA), основными целями которой являются продвижение и поддержание международных отношений между членами гильдии, а также поощрение высоких стандартов компетентности и поведения на благо и продвижение профессии бармена.

Теги: #бармены
Источник: Псковская Лента Новостей
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