Псковичей стали на 77% чаще приглашать на работу в другие страны — аналитики

Работников из Псковской области стали на 77% чаще приглашать работать в других странах, сообщили Псковской Ленте Новостей эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которые проанализировали приглашения на нероссийские вакансии, полученные региональными резюме в 2024 году. Выяснилось, что их количество выросло на 77% по сравнению с годом ранее.
В целом по стране за 2024 год резюме россиян получили 769 тыс. приглашений на иностранные вакансии – это на 34% больше, чем за 2023 год. Аналитики отметили, что речь идет именно о регионе, указанном в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской.
Чаще всего россияне получали приглашения на вакансии из Беларуси (22%, или 172,3 тыс. приглашений), Казахстана (20%, или 150,9 тыс.), Грузии (9%, или 69,7 тыс.), Турции (9%, или 67,8 тыс.) и Узбекистана (7%, или 57,2 тыс.). За год топ-5 наиболее активных в привлечении российских соискателей стран поменялся: Казахстан с первого места переместился на второе по числу приглашений, пропустив вперед Беларусь, а Турция поменялась местами с Узбекистаном, поднявшись на четвертую позицию с пятой.
Среди топ-15 стран, из которых в 2024 было отправлено больше всего приглашений на вакансии россиянам, наиболее значимо вырос интерес к специалистам из РФ в Китае (в 2023 году было зафиксировано 4,8 тыс. приглашений, в 2024 уже 27,6 тыс., рост почти в шесть раз), Сербии (с 5,8 тыс. до 26,3 тыс. приглашений в 2024, рост почти в пять раз), Турции (с 23,5 тысячи до 67,8 тыс. приглашений, рост в три раза), на Кипре (с 4,6 тыс. до 12 тыс. приглашений, рост почти в три раза), в Польше (с 4,1 тыс. до 9 тыс., рост в два раза) и в ОАЭ (с 19,2 тыс. до 41,7 тыс., рост в два раза).
При этом в ряде стран произошла обратная тенденция, снизился поток приглашений россиянам из Азербайджана (с 13,8 тыс. до 8,6 тыс. приглашений в 2024, снижение на 38%), Армении (с 13,3 тыс. до 10,1 тыс., снижение на 24%) Грузии (с 87,3 тыс. до 69,7 тыс., снижение на 20%) и Казахстана (с 169,5 тыс. до 150,9 тыс., снижение на 11%).
|
Число приглашений на нероссийские вакансии, полученных псковскими резюме по итогам за 2024 год
|
Страна
|
Количество приглашений
|
Доля от всех иностранных приглашений
|
Динамика год к году
|
|
Беларусь
|
426
|
32%
|
69%
|
|
Казахстан
|
255
|
19%
|
47%
|
|
Узбекистан
|
144
|
11%
|
136%
|
|
Грузия
|
103
|
8%
|
-8%
|
|
Турция
|
101
|
7%
|
321%
|
|
США
|
53
|
4%
|
96%
|
Чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам и по работе с клиентами (13% от всех приглашений), программисты, разработчики (10%), операторы call-центра (5%), дизайнеры, художники, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи (по 4%), учителя, преподаватели, педагоги, SMM-менеджеры, контент-менеджеры (по 3%), специалисты технической поддержки, секретари, помощники руководителя, ассистенты и тестировщики (по 2%).
Сравнив топ-10 востребованных специальностей за два года, эксперты hh.ru выяснили, что из него выбыли продавцы-консультанты и добавились специалисты техподдержки. Кроме того, наиболее значимо выросло количество приглашений на иностранные вакансии для маркетологов (+71% в 2024 относительно 2023), а снизилось – для тестировщиков (-34%).
Медианная предлагаемая зарплата в иностранных вакансиях, на которые были отправлены приглашения соискателям, составила в прошедшем году 51 700 рублей. Однако, есть ряд специалистов, которым предлагали оплату в несколько раз выше: DevOps-инженеры (226 000 руб.), руководители группы разработки (201 000 руб.), дата-сайентисты (186 800 руб.), финансовые директора (155 500 руб.) директора по информационным технологиям (145 700 руб.), генеральные директора, исполнительные директора (142 700 руб.). Самым востребованным – менеджерам по продажам – работодатели готовы были платить 67 400 рублей, в среднем.