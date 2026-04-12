20,5 тысячи человек приняли участие в мероприятиях в Псковской области в Пасхальную ночь

В ночь с 11 на 12 апреля 2026 года на территории 77 населённых пунктов Псковской области состоялись мероприятия, посвящённые празднованию православного праздника «Светлое Христово Воскресение». В указанных мероприятиях приняло участие порядка 20 500 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по региону.

Для обеспечения безопасного проведения пасхальных церемоний было задействовано более 270 сотрудников органов внутренних дел. Благодаря организованному несению службы сотрудниками полиции праздничные мероприятия для псковичей прошли без нарушений общественного порядка.

Кроме того, руководство управления МВД России по Псковской области по светлой традиции посетили храм «Успения Божией Матери «с Пароменья»», который является подшефным храмом ведомства, а также поздравили клирика храма иерея Виталия.