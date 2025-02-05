Общество

В Великих Луках появится вторая модельная библиотека

Подведены итоги федерального конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на создание в 2025 году модельных муниципальных библиотек. Великие Луки вошли в число победителей, в городе появится ещё одна модельная библиотека, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», который пришел на смену нацпроекту «Культура», будет проведена модернизация библиотеки-филиала №2 Великолукской центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского. Победа в конкурсе стала показателем востребованности библиотечных услуг в Великих Луках.

Реализация проекта позволит пополнить книжный фонд качественной литературой, частично сделать косметический ремонт помещений библиотеки, создать комфортные зоны для самых маленьких читателей и подростков, приобрести современное мультимедийное оборудование, организовать выставочное пространство. Также в библиотеке будет организован доступ к национальным электронным ресурсам.

Сегодня, 6 февраля, состоялась рабочая встреча представителей библиотечного дела, сферы культуры и руководства города, посвященная организации модельной библиотеки.

В мероприятии приняли участие: заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович, депутат фракции «Единая Россия» в Великолукской городской Думе, секретарь местного отделения партии Константин Максимов, и. о. заместителя главы администрации города Елена Семёнова, председатель комитета культуры Елена Савченко, руководитель центральной городской библиотеки им. Семевского Галина Ковалёва, а также заведующая филиалом № 2 Великолукской центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского» Любовь Линич.

Как рассказала Галина Ковалёва, концепция модельной библиотеки продумана до мелочей, она будет вписана в дизайн-код микрорайона и посвящена теме воздухоплавания. В планах – обустройство входной зоны, частичная замена книжных стеллажей и другое.

Заведующая филиалом Любовь Линич подчеркнула, что сейчас сотрудники библиотеки сформировали список необходимой литературы для филиала и уже идёт работа с издательствами, а также отметила, что библиотечный филиал никогда не пустует, он востребован как детьми, так и взрослыми.

Депутат округа Николай Андросович убеждён, что модернизация не только осовременит здание библиотеки, но и привлечёт ещё больше читателей.

Модернизацию планируют завершить до конца года.