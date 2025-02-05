Общество

Великолукский суд признал законным расторжение соцконтракта по ремонту медицинского оборудования

Великолукский городской суд рассмотрел дело по административному иску жителя города Великие Луки к комитету по социальной защите Псковской области об оспаривании решения о расторжении социального контракта, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

Между истцом и территориальным отделом комитета в городе Великие Луки был заключен социальный контракт в рамках оказания государственной помощи малоимущим лицам для осуществления ими предпринимательской деятельности по ремонту и облуживанию медицинского оборудования. Через шесть месяцев социальный контракт был расторгнут по причине неисполнения гражданином взятых на себя обязательств, с чем он не согласился и обратился в суд с административным иском.

Суд установил, что истец ненадлежащим образом исполнял условия социального контракта, регулярно нарушал сроки отчетности, устранился от исполнения плана мероприятий по осуществлению предпринимательской деятельности, предоставлял чеки о приобретении товаров на несвязанные с осуществлением заявленной в социальном контракте деятельности.

По результатам рассмотрения административного дела истцу отказали в удовлетворении требований в полном объеме.