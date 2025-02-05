Путин поручил разработать индивидуальные учебные планы для работающих студентов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым разработать индивидуальные учебные планы для студентов вузов, работающих по специальности.
«Стремление молодых людей самостоятельно встать на ноги, попробовать себя в реальном производственном процессе, безусловно, заслуживает уважения и, конечно, всемерной поддержки. В этой связи два предложения. Прежде всего, считаю необходимым вводить индивидуальные учебные планы для студентов, работающих по будущей специальности», - сказал он на заседании Совета по науке и образованию.
Президент добавил, что совмещение учебы и работы сейчас становится нормой для большого количества студентов, пишет ТАСС.